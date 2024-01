JOVANY DANS LE DERNIER SALTIMBANQUE THEATRE DES LICES Albi, 8 mars 2024, Albi.

UN COMIQUE MULTICARTE !Jovany chante, danse, mime, amuse, grimace, joue la comédie, de la musique, fascine les petits et émerveille les Grands. Entre humour et poésie, il vous dévoile comment il est devenu Artiste.Un spectacle atypique, hors piste, drôlement absurde rempli d’énergie et d’émotions.Véritable OVNI de l’Humour au charisme captivant et à la plastique déconcertante.Oserez-vous tomber dans l’imaginaire avec ce One man Performer Show , complètement Dingue ?!

Tarif : 17.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DES LICES Lices Jean Moulin 81000 Albi 81