« Moi je joue ! » met en humour la face cachée du métier d’acteur Théâtre des Lices Albi, 17 février 2024, Albi.

Découvrez sur les planches, l’histoire de quatre personnages réunis par le même rêve de devenir des artistes. Il y a Jean, fils d’un grand dramaturge, qui vient d’hériter d’un cours de théâtre, un peu à contrecœur. Adèle, ancienne ado star de Canal J, Vitto chanteur au Club Med et Alisson qui rêve d’un seul en scène. Des amis, chacun différent et attachant à leur manière, qui vont embarquer le public dans leur quotidien de jeunes interprètes rêveurs,lors d’un casting visant à trouver la nouvelle Brigitte Bardot pour un biopic. Une comédie dynamique et pleine de fraîcheur qui raconte la réalité de la vie d’artistes.

Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T22:00:00+01:00

