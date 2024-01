L’ARNAQUEUSE THEATRE DES LICES Albi, 14 février 2024, Albi.

Après un franc succès au Festival OFF d’Avignon 2022, l’Arnaqueuse, comédie délirante de Thom Trondel, continue de parcourir la France en tournée… … et elle vous garantit un maximum de rire et de bonne humeur !Dans l’Arnaqueuse, on suit l’histoire de Luc, à la recherche de l’amour avec un grand A, et de Clara, love coach obnubilée par l’argent.Entre humour et séduction, les deux personnages enchainent les répliques tordantes, et sans vulgarité ! « L’Arnaqueuse » est une comédie romantique, drôle et touchante, où les situations tordantes et originales se succèdent : dîner déjanté dans un grand restaurant, leçon de drague hilarante, accident de bilboquet, allergies multiples, scène de danse mythique… Navigant entre Pretty Woman et le Dîner de Cons, cette pièce de théâtre a connu un énorme succès cet été au Festival d’Avignon. Après une première édition réussie en 2019, elle a marqué son grand retour cette année dans la plus belle salle du théâtre Le Paris, pour le plus grand plaisir des festivaliers. Aujourd’hui, la tournée continue avec de nombreuses dates partout en France. Un spectacle à voir en famille ou entre amis, et on vous promet les fous rires !

Tarif : 17.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-02-14 à 21:00

THEATRE DES LICES Lices Jean Moulin 81000 Albi 81