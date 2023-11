La magie des Lices : deux spectacles d’illusions Théâtre des Lices Albi, 27 janvier 2024, Albi.

La magie des Lices : deux spectacles d’illusions Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Théâtre des Lices 21/15€ et 8€ (moins de 16 ans).

Avec son spectacle « 2120 », Aurélie Diamond va embarquer le public pour un voyage rempli d’émotions et d’émerveillement. En 2120, avec l’aide de scientifiques et d’un robot, la magicienne doit remonter le temps afin de retrouver la totalité de ses pouvoirs magiques. Commence alors une aventure qui mêle magie, grandes illusions, mapping et hologrammes, tout en traversant l’histoire de l’humanité. Entre mentalisme, magie de scène et close-up, laissez-vous surprendre par William Eston. Ce magicien ne se contente pas de réaliser des tours. William implique et défie les spectateurs, créant ainsi une expérience véritablement interactive

Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi

