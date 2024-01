MAGIE DES LICES THEATRE DES LICES Albi, 27 janvier 2024, Albi.

Entrez dans La magie des lices Avec le grand Magicien et prestidigitateur : William EstonEt l’une plus grandes Magicienne illusionniste au monde : Aurelie DiamondUn spectacle de magie éblouissant qui vous emmènera dans une passionnante aventure de voyage dans le temps. Avec des illusions étonnantes et une forte participation du public, ce spectacle futuriste ne manquera pas d’étonner et de divertir petits et grands.Alors n’hésitez pas à réserver ce spectacle dès aujourd’hui !Aurélie Diamond est une jeune femme ambitieuse et professionnelle.Sa passion pour le spectacle a rapidement envahi sa vie. En 2019, elle propose une réécriture du spectacle » La magie des pirates « . Succés et tournée mondiale !Magie moderne 2.0 , mapping projections 3D et grands visuels MagiqueWilliam Eston : Magicien Tarnais, William a plus de 35 ans de passion professionnelle! Premier prix d’illusion «magie interactive et humour avec des CD au congrès national de l’Illusion, il est un habitué des cabarets et scènes dans toute la France et festivals Européens. Il participe à l’écriture et à la conception d’émissions de télévision sur M6,D8,C8, Paris Première et F3 (championnat de France de Magie et émissions culturelles). Reconnu par ses pairs, William Eston à collaborer avec les plus grands ,Gérard Majax, Eric Antoine, Bernard Bilis, Sylvain Mirouf & DaniLary. Metteur en scène, créateur & concepteur d’illusions originales, il est passionné depuis sa plus tendre enfance et partage ses rêves depuis des décennies dans le monde magique Européen.

Tarif : 10.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DES LICES Lices Jean Moulin 81000 Albi 81