Gilles Ramade, le pianiste fou au talent phénoménal Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 Théâtre des Lices 20/25€.

Le virtuose partage sa passion pour Bach et Mozart, relit des lettres où Élise s’appelle Thérèse, mais joue aussi du Ray Charles les yeux bandés, Gainsbourg, The Doors, Deep Purple, Carlos Gardel et bien d’autres. Durant plus d’une heure, Gilles Ramade déchiffre, improvise, chante etconstruit sous les oreilles ébahies des spectateurs un moment musical et théâtral à son image : insolent, passionné, inclassable, mais conseillé pour détendre vos zygomatiques.

Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://stsulpicederire.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 11 08 81 28 »}]

