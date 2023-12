GILLES RAMADE – Gilles RAMADE dans Piano Furioso Opus 3 THEATRE DES LICES Albi, 19 janvier 2024, Albi.

Après deux ans de succès sur les scènes parisiennes (Théâtre des Variétés, Apollo théâtre et La gaité Montparnasse), quatre festivals d’Avignon et ses 500 représentations dans toute la France, en Suisse en Belgique et en Tunisie ce sont quelques 500 000 spectateurs qui attendent avec impatience le nouveau spectacle de Gilles Ramade.Ce n’est pas un 2.0 ! Non ! Un tout nouveau spectacle on vous dit. Notre maestro plus furioso que jamais va s’en donner à coeur joie. Piano Furioso opus 3 c’est une autre histoire de la musique. Ça nous parle de chanteurs d’opéra et de rockeurs, de jazzeux et de baroqueux.C’est la carrière chaotique d’un chanteur de charme, ses incartades dans la musique expérimentale et ses déboires avec son groupe folklorique… Si, si, sans rire.Mais l’humour sans la musique ne serait que ruine de l’âme… Il nous faut « de la musique avant toute chose ».

Tarif : 17.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30

THEATRE DES LICES Lices Jean Moulin 81000 Albi 81