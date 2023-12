TALONS AIGUILLES ET POILS AUX PATTES THEATRE DES LICES Albi Catégorie d’Évènement: Albi TALONS AIGUILLES ET POILS AUX PATTES THEATRE DES LICES Albi, 31 décembre 2023, Albi. On a tous déjà eu un lendemain de soirée compliqué… Mais aussi compliqué que celui de Rose et Anna… impossible ! Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir… Ce qui est sûr, c’est qu’elles ont trop fait la fête, mais que s’est-il réellement passé ? Entre aveux, coquard, drogues, argent et talons aiguilles, ces deux amies vont devoir affronter leurs pires démons : elles-mêmes ! Un conseil : Ne jamais abuser de l’alcool, ou vous risquerez d’avoir peur de retrouver la mémoire !

Tarif : 27.20 – 48.00 euros.

Tarif : 27.20 – 48.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 17:00

THEATRE DES LICES
Lices Jean Moulin
81000 Albi

