Nos aînés sont à la fête avec le « Gatsby Show » Théâtre des Lices Albi, 14 décembre 2023, Albi.

Nos aînés sont à la fête avec le « Gatsby Show » Jeudi 14 décembre, 14h30 Théâtre des Lices 5€ Cette manifestation s’adresse à tous les aînés albigeois,

aux adhérents de l’ensemble des clubs des aînés, aux résidents des maisons de retraite et résidences seniors d’Albi et aux adhérents des centres sociaux.

Ce spectacle est une ode à une époque folle et mystérieuse, les années vingt, qui mêle chants, danses, magie et comédie dans un tourbillon de lumières étincelantes et de plumes chatoyantes

Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T14:30:00+01:00 – 2023-12-14T16:00:00+01:00

