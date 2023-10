Amaury Vassili, « Un piano et ma voix » Théâtre des Lices Albi, 10 décembre 2023, Albi.

Amaury Vassili, « Un piano et ma voix » Dimanche 10 décembre, 17h00 Théâtre des Lices 30€

Dans le cadre de sa tournée « Un piano et ma voix » il interprète ses plus grandes chansons et s’approprie aussi les plus grands tubes d’artistes populaires. Un spectacle d‘exception et unique pour lequel l’artiste a souhaité associer les chanteurs de la chorale albigeoise « Assou Lezert » pour un moment partagé hors du temps.

Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T17:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:30:00+01:00

