« Un olé pour eux » fête les danses et la solidarité Théâtre des Lices Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

« Un olé pour eux » fête les danses et la solidarité Théâtre des Lices, 27 mai 2023, Albi. « Un olé pour eux » fête les danses et la solidarité Samedi 27 mai, 20h30 Théâtre des Lices Tarifs : 7et 10€. Gratuit, jusqu’à 10 ans inclus. A travers un programme qui réunit danses classiques, street jazz, modernes Lindy hop, Charleston,… et, bien sûr, flamenco, les écoles de danse albigeoises Line Neel, Ambiance scandale, Swing it up et Flamenco pour Tous s’unissent d’un même sur les planches du Théâtre des Lices. Cette année, les bénéfices seront reversés à l’association « Les Chaudoudoux » qui œuvre à améliorer le confort des enfants hospitalisés dans notre ville. Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 28 71 43 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T20:30:00+02:00 – 2023-05-27T22:30:00+02:00

2023-05-27T20:30:00+02:00 – 2023-05-27T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Théâtre des Lices Adresse Lices Jean Moulin 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Théâtre des Lices Albi

Théâtre des Lices Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

« Un olé pour eux » fête les danses et la solidarité Théâtre des Lices 2023-05-27 was last modified: by « Un olé pour eux » fête les danses et la solidarité Théâtre des Lices Théâtre des Lices 27 mai 2023 Albi Théâtre des Lices Albi

Albi Tarn