3e Salon du costume historique Théâtre des Lices Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

3e Salon du costume historique Théâtre des Lices, 20 mai 2023, Albi. 3e Salon du costume historique 20 et 21 mai Théâtre des Lices

Gratuit le samedi 5€ le dimanche (animations) Gratuit pour enfants de moins de 12 ans.

Près d’une trentaine d’exposants, costumiers, créateurs, associations de passionnés de reconstitution, mais aussi organisateurs d’événements costumés, présenteront leurs créations. Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie « The Crown », « la Chronique des Bridgerton », « Versailles », « Downton Abbey » : les séries historiques ont le vent en poupe et avec elles les costumes comme les robes longues, les caraco tout en dentelles et fines broderies, les crinolines, et autres vestons, sans oublier les nombreux accessoires. Si vous avez envie de voir de beaux vêtements et de voyager à travers le temps, ne manquez pas cette manifestation. L’occasion pour les visiteurs de découvrir aussi des ateliers, des animations, un défilé ainsi que beaucoup d’autres surprises tout au long de cette journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T13:30:00+02:00

2023-05-21T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Théâtre des Lices Adresse Lices Jean Moulin 81000 Albi Ville Albi lieuville Théâtre des Lices Albi Departement Tarn

Théâtre des Lices Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

3e Salon du costume historique Théâtre des Lices 2023-05-20 was last modified: by 3e Salon du costume historique Théâtre des Lices Théâtre des Lices 20 mai 2023 Albi Théâtre des Lices Albi

Albi Tarn