Échos de mandolines Théâtre des Lices, 13 mai 2023, Albi. Échos de mandolines Samedi 13 mai, 20h30 Théâtre des Lices participation libre En première partie, la soliste Alice Montalescot dans la magnifique œuvre de Johann Nepomuk Hummel, « le concerto pour deux mandolines et orchestre ».

La seconde partie est un clin d’œil, à Henri de Toulouse-Lautrec avec au programme, des musiques traditionnelles de la mandoline du grand compositeur Mario Maciocchi, contemporain de Toulouse Lautrec. Des pièces japonaises, dont le célèbre « Automne Japonais » de Yasuo Kuwahara, viendront compléter cette rétrospective soulignant l’amour de l’artiste-peintre pour les estampes japonaises. Un programme riche et varié, où le classique se mêle au populaire, tout en s’inspirant de la palette du peintre albigeois Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

