Tarn

« La Symphonie du temps qui passe », hymne à l'amour de Mathias Malzieu et Daria Nelson
Dimanche 9 avril, 17h00
Théâtre des Lices

27/25/19€

Mathias, leader du groupe Dionysos et sa compagne la plasticienne et chanteuse Daria Nelson présentent ce spectacle hybride qui mêle album, film, comédie musicale et recueil de poèmes. Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Lors de cette mini-comédie musicale, présentée dans le cadre du festival « Un week-end avec elles » Mathias Malzieu et Daria Nelson se racontent, parlent de leur coup de foudre, évoquent leurs premiers doutes, puis leur désir d’enfant, les embûches de la vie.

Après avoir déjà signé en commun un recueil de poèmes, les deux artistes continuent de transcender leur idylle par l’art au sens très large, puisque ce spectacle se décline à la fois sur pellicule, instruments de musique acoustiques et électroniques. Un bijou poétique à ne pas manquer.

2023-04-09T17:00:00+02:00

2023-04-09T18:30:00+02:00

