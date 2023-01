Pujol sort les dossiers au Théâtre des Lices Théâtre des Lices Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Pujol sort les dossiers au Théâtre des Lices Théâtre des Lices, 1 avril 2023, Albi. Pujol sort les dossiers au Théâtre des Lices Samedi 1 avril, 20h30 Théâtre des Lices Vous aimez les blagues ? Oui ? Alors, pour fêter le 1er avril comme il le faut, direction le Théâtre des Lices pour voir l’humoriste Yves Pujol Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie De l’infidélité en passant par les faits divers, la politique, les méridionaux ou encore la coloscopie, il porte un regard drôle et acerbe à la fois tous ces petits sujets du quotidien qui nous font rire, sourire ou même hurler parfois. Et pour cela, Yves Pujol campe sur scène une galerie de personnages criants de vérité comme le restaurateur politiquement incorrect, le supporter insupportable ou encore le directeur de maison de retraite pas tout à fait comme les autres. Habitué des plateaux de télévision (Patrick Sébastien, Michel Drucker,…) et tous les jours sur la radio « Rire et Chansons », cet artiste au sourire enjôleur va transporter le public dans son univers drôle et tendre à la fois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T20:30:00+02:00

2023-04-01T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Théâtre des Lices Adresse Lices Jean Moulin 81000 Albi Ville Albi lieuville Théâtre des Lices Albi Departement Tarn

Théâtre des Lices Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Pujol sort les dossiers au Théâtre des Lices Théâtre des Lices 2023-04-01 was last modified: by Pujol sort les dossiers au Théâtre des Lices Théâtre des Lices Théâtre des Lices 1 avril 2023 Albi Théâtre des Lices Albi

Albi Tarn