Concours de guitare classique et flamenca en pays tarnais Théâtre des Lices Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Concours de guitare classique et flamenca en pays tarnais Théâtre des Lices, 19 mars 2023, Albi. Concours de guitare classique et flamenca en pays tarnais Dimanche 19 mars, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00 Théâtre des Lices TR: 7€; PT: 10€ Concours de guitare classique et flamenca en pays tarnais

3 candidats dans chaque categorie pour un trophée: la reprise du concours promet de grand moments d’incertitude tant les talents seront proches Théâtre des Lices 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.albilletterie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 38 55 56 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T14:00:00+01:00 – 2023-03-19T14:30:00+01:00

2023-03-19T17:00:00+01:00 – 2023-03-19T17:30:00+01:00 concours finale

Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Théâtre des Lices Adresse 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Théâtre des Lices Albi

Théâtre des Lices Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Concours de guitare classique et flamenca en pays tarnais Théâtre des Lices 2023-03-19 was last modified: by Concours de guitare classique et flamenca en pays tarnais Théâtre des Lices Théâtre des Lices 19 mars 2023 Albi Théâtre des Lices Albi

Albi Tarn