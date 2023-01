Élisabeth Buffet vous livre ses histoires de cœur Théâtre des Lices, 4 mars 2023, Albi.

Élisabeth Buffet vous livre ses histoires de cœur Samedi 4 mars, 20h30 Théâtre des Lices

20/25€

Figure incontournable de l’humour depuis quinze ans, Élisabeth Buffet est sur les planches du Théâtre des Lices pour présenter son nouveau spectacle.

Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

« Dans mon précédent show, Obsolescence programmée, je faisais un constat dépité de mon déclin. Et là, je ne sais pas si c’est le contexte du Covid, qui pose un couvercle sur le présent, mais qu’est-ce que j’ai envie de rire, d’être légère », confie l’artiste. Son drôle de carnet personnel sert de fil rouge à son nouvel opus. Y figurent tous ses amoureux qu’elle feuillette et partage sur scène avec les spectateurs. Et tout y passe !

L’humoriste se confie et parle avec une verve fracassante de ses expériences amoureuses qu’elles soient passionnées, originales ou carrément osées. Un one-woman-show écrit avec un subtil dosage entre le croustillant, le léger et le cru qui offre une heure de pure énergie et de franches rigolades



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T20:30:00+01:00

2023-03-04T22:00:00+01:00