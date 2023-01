Benjy Dotti fait son show à l’américaine Théâtre des Lices Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Benjy Dotti fait son show à l’américaine Théâtre des Lices, 18 février 2023, Albi. Benjy Dotti fait son show à l’américaine Samedi 18 février, 20h30 Théâtre des Lices

20/25€.

Presque à la manière d’un Jimmy Fallon, Benjy Dotti présente son late show à l’américaine, au programme il caricature l’actu, les peoples, les politiques Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Produit télévisuel très populaire outre-Atlantique, « Le late Show » est un programme de fin de soirée durant lequel un présentateur assis à un bureau reçoit des invités autour de contenus humoristiques et de séquences musicales. Si vous êtes amateur du genre, nul besoin de vous déplacer au pays de l’oncle Sam ; il suffit juste de se rendre le 18 février au Théâtre des Lices.

Sur scène, l’imitateur, chanteur et humoriste Benjy Dotti revisite l’actualité, caricature les peoples, les politiques, les chanteurs et détourne aussi des vidéos dans une ambiance digne d’un show à l’américaine. Un spectacle à l’énergie folle et, comme le dit Benjy, « à l’américaine, mais sans les Américains et sans le budget ! »

Effectivement, il le fait, certes avec moins de moyens, mais avec beaucoup de talent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T20:30:00+01:00

2023-02-18T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Théâtre des Lices Adresse Lices Jean Moulin 81000 Albi Ville Albi lieuville Théâtre des Lices Albi Departement Tarn

Théâtre des Lices Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Benjy Dotti fait son show à l’américaine Théâtre des Lices 2023-02-18 was last modified: by Benjy Dotti fait son show à l’américaine Théâtre des Lices Théâtre des Lices 18 février 2023 Albi Théâtre des Lices Albi

Albi Tarn