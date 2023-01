Libérée, délivrée : quand le divorce fait sa comédie Théâtre des Lices, 14 février 2023, Albi.

Libérée, délivrée : quand le divorce fait sa comédie Mardi 14 février, 20h00 Théâtre des Lices

19/15€.

Le fameux «Libérée, délivrée» du film d’animation « la Reine des neiges» n’en finit plus de donner lieu à des détournements humoristiques, notamment avec cette comédie.

Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Lucas et Julie ont décidé de divorcer. Mais, avec un retour au célibat compliqué quand on n’a plus les codes de la séduction, les beaux-parents qui se mêlent de tout, les enfants qui en profitent pour abuser et la colocation forcée qui s’éternise, ce divorce à l’amiable va s’avérer moins paisible que prévu. Entre répliques percutantes, situations cocasses et menée à un rythme d’enfer, par l’excellent duo de comédiens Mélisande Martel et Morgan Cayrier, « Libérée, délivrée » est une comédie férocement drôle. À voir seul, avec son ex ou en couple pour une Saint-Valentin décalée !



