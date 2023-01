« TOC TOC », une comédie complémentent toquée Théâtre des Lices Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

« TOC TOC », une comédie complémentent toquée Samedi 11 février, 20h30 Théâtre des Lices

20/15€

Sur les planches du Théâtre des Lices, retrouvez la comédie « Toc Toc.» , écrite en 2005, par Laurent Baffie Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Grand spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs, le docteur Stern est bloqué à l’aéroport de Francfort. De ce fait, il va faire attendre les six patients qu’il doit recevoir ce jour-là. Les protagonistes, installés dans la salle d’attente, vont faire connaissance autour d’une partie de Monopoly. Débute alors une thérapie de groupe où tocs incontrôlables et histoires personnelles vont se mêler.

Une avalanche de gags et de situations loufoques jouées avec talent par la troupe du théâtre toulousain des 3T sur une mise en scène explosive de Gérard Pinter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T20:30:00+01:00

2023-02-11T22:30:00+01:00

