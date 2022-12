Rencontre nationale Villes Internet 2023 Théâtre des Lices, 2 février 2023, Albi.

Sur inscription

24e CÉRÉMONIE DE REMISE DU LABEL NATIONAL : TERRITOIRES, VILLES ET VILLAGES INTERNET handicap moteur mi

Théâtre des Lices Passage Rabelais, Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Jeudi 2 :

VOYAGE VERS L’INTERNET CITOYEN DANS LA VILLE

Déambulation à la rencontre des lieux et acteurs porteurs des services numériques locaux

ICI ALBI, VILLE INTERNET

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, maire d’Albi, présidente de la communauté d’agglomération de l’Albigeois

Mathieu VIDAL, président de l’association Villes Internet et adjoint au maire d’Albi

CARTE BLANCHE À ANTOINE COURMONT

Qui gouverne vraiment la ville intelligente ?

Antoine COURMONT, directeur scientifique de la Chaire Villes et numérique de Sciences Po

GRAND DÉBAT : LES RÉALITÉS D’UNE VILLE INTERNET

Entre droits et devoirs, quels chantiers numériques prioriser en 2023 ?

avec Axelle LEMAIRE, ancienne ministre et directrice déléguée à la stratégie, la transformation et l’innovation à la Croix-Rouge, Gil AVÉROUS, maire de Châteauroux, président de Villes de France, Bertrand PANCHER, député de la Meuse*, Delphine JAMET, adjointe au maire de Bordeaux.

vendredi 3 :

Assemblée Générale Extraordinaire

Quelle évaluation des usages et des services numériques publics en 2025 ?



