« Les secrets du Père Noël » Théâtre des Lices, 17 décembre 2022, Albi. « Les secrets du Père Noël » Samedi 17 décembre, 14h30, 16h30 Théâtre des Lices

Offert par la Ville d’Albi

En compagnie de William Eston, excellent magicien-Illusionniste tarnais présent dans tout le Grand Sud et dont ce sera le retour au Théâtre des Lices pour débuter en beauté ce programme de Noël… Spectacle pour les 4/12 ans

Ouverture des portes dès 13h30

Dans la limite des places disponibles Retrouvez l'ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

2022-12-17T14:30:00+01:00

2022-12-17T18:30:00+01:00

