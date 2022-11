Vidéo-mapping architectural de Noël 2022 Théâtre des Lices Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Vidéo-mapping architectural de Noël 2022 Théâtre des Lices, 10 décembre 2022, Albi. Vidéo-mapping architectural de Noël 2022 10 décembre – 1 janvier Théâtre des Lices Pour la 5e année, le show vidéo mapping vient apporter la signature lumineuse de ces fêtes de fin d’année ! Laissez-vous transporter par la lumière et le son pour entrer dans une histoire magique. Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Théâtre des Lices Quand Lautrec inspire les petits albigeois Place à la création avec des dessins proposés par les enfants des Carrés espace jeunesse de la Ville. D’autres mapping vidéo sont proposés aux mêmes horaireq dans les lieux suivants :

– Palais de la Berbie

– Place du Vigan

– Place du Plais

– Collégiale Saint-Salvi (mise en lumière)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T18:00:00+01:00

2023-01-01T00:30:00+01:00

Catégories d'évènement: Albi, Tarn
Lieu Théâtre des Lices
Adresse Lices Jean Moulin 81000 Albi
Ville Albi
Departement Tarn

Albi Tarn