Les chanteurs, danseurs et comédiens de l’association La belle époque et de la compagnie Remazeilhe vous invitent à revivre l’ambiance d’un cabaret des années 1900 sur des chansons d’Aristide Bruant. Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}] L’occasion de faire un voyage dans le « Paris canailles » avec les danseuses de French cancan tout droit sorties du Moulin-Rouge, la troupe de « Mademoiselle Églantine », mais aussi avec la Goulue, muse de Lautrec : autant de personnages marquants de cette période. Depuis sa création en 1992, cette comédie musicale, qui met en mouvement les œuvres de Toulouse-Lautrec, a été jouée plusieurs fois en France, ainsi qu’au Japon, en Chine, en Europe du Nord et aux États-Unis. Tarif : 20€ orchestre et balcon/12€ galerie et enfants jusqu’à 10 ans

Sur réservations : 06 17 33 40 17 Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

