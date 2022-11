Do Montebello : un concert qui a du coeur Théâtre des Lices Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Do Montebello : un concert qui a du coeur Théâtre des Lices, 26 novembre 2022, Albi. Do Montebello : un concert qui a du coeur Samedi 26 novembre, 20h30 Théâtre des Lices

Tarifs : pleins 27€, réduit 17€ et 12€ pour les moins de 12 ans.

Concert de l’artiste albigeoise Do Montebello à Albi au profit de « Mécénat chirurgie cardiaque » qui opère des enfants malades du cœur du monde entier, Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Un concert à Albi au profit de « Mécénat chirurgie cardiaque » qui opère des enfants malades du coeur du monde entier,

c’est la belle initiative de la chanteuse, d’origine albigeoise, à l’âme vagabonde Do Montebello. « Je ne connais pas d’autres marques de supériorité que la bonté » souligne notre artiste qui considère que « les artistes ont une mission, celle de réveiller les coeurs, de provoquer une compassion capable d’être suivie d’action. » Ainsi, côté scène, le 26 novembre au Théâtre des Lices, accompagnée de sept talentueux musiciens, comme le guitariste brésilien Sergio Farias et l’accordéoniste Marc Berthoumieux, elle propose un concert composé de chansons issues de son dernier album « Birdy Heart » ainsi que des titres inédits qui figureront sur son prochain opus. Des textes profonds et humanistes, empreints d’une lumineuse poésie, portés par une musique métissée qui mêlent accents brésiliens et jazz.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T20:30:00+01:00

2022-11-26T22:00:00+01:00

