5€

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Albi propose pour ses aînés un spectacle de revue Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Le spectacle de revue est représenté sur scène par des artistes de choc, de charme et surtout de cœur, dont les parcours professionnels de chacun sont connus et reconnus dans le monde du Music Hall. Ils vous ouvrent les portes de leur univers rempli de sensualité, de plumes et de parures scintillantes avec un spectacle émerveillant. Cette fête s’adresse à tous les aînés albigeois ainsi qu’aux adhérents de l’ensemble des clubs des aînés, aux résidents des maisons de retraite d’Albi et aux adhérents des centres sociaux. Les inscriptions et retraits des places sont conseillés, au Centre Communal d’Action Sociale (2 avenue Colonel Teyssier) du 7 novembre au 18 novembre 2022, ou en vente sur place à partir de 13h30, dans la limite des places disponibles.

2022-11-24T14:30:00+01:00

2022-11-24T16:30:00+01:00

