5€ , gratuit pour les moins de -18ans

Musique, amitié et convivialité sont au programme Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Les musiciens amateurs et professionnels de L’Harmonie d’Albi seront sur la scène du Théâtre des Lices accompagnés par les jeunes du 1er et 2eme cycle du conservatoire pour offrir au public un voyage musical très éclectique. Le Brass Band Occitania (nommé également BBO), fameux grand orchestre de cuivres de Toulouse et de la région Occitanie assurera la seconde partie de ce concert.

2022-11-06T17:00:00+01:00

2022-11-06T19:00:00+01:00

