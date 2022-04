Théâtre : “Des larmes de crocodiles” Deauville, 7 mai 2022, Deauville.

Théâtre : “Des larmes de crocodiles” Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville

2022-05-07 21:00:00 – 2022-05-07 Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc

Deauville Calvados

Une comédie de Claude COHEN et de Thierry CROUZET

Mise en scène par Olivier LEJEUNE

avec POPECK, Jeane MANSON, Benoit DE GAULEJAC, Christophe ABRIAL, Geraldine SZAJMAN et Martial COURCIER

Sarah réunit sa famille dans une clinique Suisse, pour lui faire une annonce très spéciale. Son frère Salomon et son ex-femme, célèbre chanteuse lyrique, sont au rendez-vous. Ils se détestent… Rien ne se passe comme prévu et tous les coups sont permis !

On est toujours trahi par les siens, dit le proverbe. Du cousu main pour Popeck et Jeane Manson qui s’en donnent à cœur joie dans cette comédie moderne et hilarante.

La morale ? Quelle Morale ?

Des larmes de crocodiles pleuvent et on rit beaucoup !

+33 2 31 14 31 14 http://www.lucienbarriere.com/fr/Casino/Deauville/accueil.html

dernière mise à jour : 2022-04-11 par