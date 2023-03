Pianosss ma non solo Théâtre des Jacobins Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Pianosss ma non solo Théâtre des Jacobins, 5 avril 2023, Dinan . Pianosss ma non solo Rue de l’Horloge Théâtre des Jacobins Dinan Côtes dArmor Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge

2023-04-05 – 2023-04-05

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge

Dinan

Côtes dArmor . Trois pianos et une multitude de mains… Les pianistes et les enseignants du Kiosque, Conservatoire de Dinan Agglomération, vous font découvrir le répertoire du jeu collectif sur cet instrument aux multiples facettes ! lekiosque@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 39 06 04 Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Dinan Côtes dArmor Théâtre des Jacobins Rue de l'Horloge Ville Dinan Departement Côtes dArmor Tarif Lieu Ville Théâtre des Jacobins Rue de l'Horloge Dinan

Dinan Dinan Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan /

Pianosss ma non solo Théâtre des Jacobins 2023-04-05 was last modified: by Pianosss ma non solo Théâtre des Jacobins Dinan 5 avril 2023 Côtes-d’Armor Rue de l'Horloge Théâtre des Jacobins Dinan Côtes d'Armor Théâtre des Jacobins Dinan

Dinan Côtes dArmor