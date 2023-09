Théâtre : le Jour où j’ai remué Théâtre des Îlets Montluçon, 16 septembre 2023, Montluçon.

Théâtre : le Jour où j’ai remué 16 et 17 septembre Théâtre des Îlets

Fruit d’une commande du CDN de Montluçon à Sophie Lannefranque, Le Jour où j’ai remué met en scène le passage de l’enfance à l’adolescence, dans la ville.

Cette pièce est accessible à toutes et tous à partir de 8 ans.

Mis en scène par Pascal Antonini, qui dirige une nouvelle fois la Jeune Troupe des Îlets, Le Jour où j’ai remué nous donne rendez-vous en extérieur, dans un jardin.

On y rencontre Ava et Léo, deux enfants, deux amis en route vers l’adolescence. leur rencontre avec Eliott et le serpent qu’il trimballe partout, leur fait découvrir un autre rapport au monde, plus proche de la nature, plus tolérant à l’Autre. Tous les trois font aussi l’expérience de la peur, de l’amour et de l’amitié, le tout au cœur de la ville qui est beaucoup plus qu’un décor : un personnage à part entière, avec différents visages.

Dans cette écriture du réel, nous ne sommes pas à l’abri de la poésie. Elle surgit sans prévenir, en plein jardin, en plein quotidien.

Théâtre des Îlets Espace Boris Vian, 27, rue des Faucheroux, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 03 86 18 http://www.theatredesilets.com Le Centre dramatique national de Montluçon Région Auvergne-Rhône-Alpes (direction Carole Thibaut) est un lieu de création axé autour des écritures contemporaines, auquel est associée une vingtaine d’artistes ainsi qu’une jeune troupe en professionnalisation. Il développe des saisons In&hors, avec des spectacles qui investissent ses deux salles (de 276 et 50 places) ainsi que des lieux non équipés. Lieu engagé, fort d’une histoire marquante de la décentralisation, son projet artistique est tissé de liens étroits entre créations, publics et territoires, porté par une équipe de 14 salarié.e.s permanent.e.s et une équipe d’intermittent.e.s.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:15:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00

