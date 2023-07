La couleur des souvenirs Théâtre des halles Avignon, 7 juillet 2023, Avignon.

La couleur des souvenirs 7 – 26 juillet Théâtre des halles Tarifs Pros 13 euros

Vittorio est un artiste peintre atteint de DMLA, il perd la vue progressivement. Dans l’incapacité de dévoiler ses œuvres, il s’est toujours caché derrière le trait d’autres peintres. Comme ultime rempart, il se lance dans la falsification d’un chef-d’œuvre.

Alarmée par son manque d’autonomie, sa sœur tente de renouer avec ce frère qu’elle aime tant. Fabio Marra trace un portrait tendre et poignant d’un homme entravé par son passé. Quand les souvenirs refont surface, comment régler ses propres conflits, comment apprendre à voir autrement ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T21:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

2023-07-26T21:30:00+02:00 – 2023-07-26T23:00:00+02:00

théâtre contemporain festival avignon

