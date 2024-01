Paradiso Théâtre des Grottes Genève, 1 mars 2024, Genève.

Paradiso 1 – 3 mars 2024 Théâtre des Grottes Tarif plein: 15.- / Tarif réduit (AI/AVS/Etudiant/Chômage): 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T20:00:00+01:00 – 2024-03-01T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-03T17:00:00+01:00 – 2024-03-03T18:00:00+01:00

“En 2019 je me suis retrouvé un peu malgré moi face à une table où on me tirait les cartes. Je ne pensais pas faire ça un jour ; je suis tellement superstitieux. Un peu craintif, je regardais. Sur la table il y avait la carte du présent…une carte pour ce dont j’avais besoin…une carte pour ce qui m’encombrait, et une carte « futur ». Elle a tiré la carte « futur » en dernier.

C’est la XIIIème carte du tarot, on l’appelle l’arcane sans nom. Ou la faucheuse. Ou la mort.

Gloups.

L’arcane sans nom est une carte qui fait souvent mal et provoque une crise. Mais cette sorte de mort prépare un renouveau. Même si c’est douloureux, ça peut donner lieu à de très belles histoires… ” (Paradiso, Chapitre 3)

Dans cette nouvelle histoire découpée en cinq chapitres, Luca Leone nous plonge dans un univers onirique et cinéphile, où les souvenirs s’entremêlent.

A la croisée entre les univers respectifs de Nanni Moretti, Pedro Almodovar, Wes Anderson, Fellini ou encore Agnès Varda, Paradiso est un récit autobiographique fantaisiste et sensible qui raconte la vie intérieure et ses projections.

Ce spectacle, construit comme un puzzle autour d’anecdotes, de carnets, de photos, de lettres, de souvenirs et de vidéos, recompose la mémoire dans une grande aventure intense où le temps semble suspendu. Quatre comédien.ne.s sur scène interprètent cette histoires aux allures de journal intime, livrant chacun.e une lecture différente, créant un objet hybride, polyphonique, et drôle.

Paradiso c’est une rétrospective lumineuse, délicatement tragique, teintée d’humour et de tendresse. Un recueil d’écrits parlant de la vie comme d’une histoire d’amour.

Distribution:

Jeu: Flavio Dias, Catherine Papa Onori, Nora Coeytaux, Luca Leone (avec la participation, en voix off, de Anne-Lise Fritsch)

Mise en scène, écriture et scénographie: Luca Leone

Lumières: Donatien Pivetaud

Son: Mael Brauchli

Affiche: Audrey Genoud

Montage vidéo: Jodie Trontin

Théâtre des Grottes Rue Louis-FAVRE 43 1201 Genève Genève 1211 Grottes et Saint-Gervais Genève

paradiso théâtre

Audrey Genoud