Herbertine Poireau mène l’enquête Théâtre des Grottes Genève, 21 février 2024, Genève.

Une pastèque a explosé. Qui est responsable ? Assassinat ? Accident ?

Une enquête participative avec les enfants sera menée par Herbertine Poireau.

Que vous soyez haut comme trois pommes ou de grandes asperges, ramenez vos fraises! On vous cuisine un spectacle aux petits oignons. Pas de salades, vous vous fendrez la poire et en ressortirez avec la patate. Alors plutôt que vous prendre le chou en allant voir un navet au ciné venez plutôt vous régaler avec une expérience vivante et conviviale au théâtre et découvrir pleins de choses sur les habitants du potager.

Théâtre des Grottes Rue Louis-FAVRE 43, 1201 Genève Genève

http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grottes/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-21T16:00:00+01:00 – 2024-02-21T17:00:00+01:00

2024-02-25T16:00:00+01:00 – 2024-02-25T17:00:00+01:00

