Bethoveen Théâtre des Grottes Genève, 14 décembre 2023, Genève.

Bethoveen 14 – 17 décembre Théâtre des Grottes Etudiants CHF 20.-, AVS& chômage CHF 25.-, plein tarif CHF 30.-

Ludwig van Beethoven

C’est d’abord l’image d’un homme isolé de tous, les yeux sauvages, le visage dur…

Mais sa correspondance lui donne un autre visage. Celui d’un homme qui aime. Passionnément. Qui aime la musique d’abord, mais qui aime tout de la vie. Ses amis, comme des frères. Et les femmes, insaisissables muses…

« C’est une figure de Shakespeare: le Roi Lear ! » Voilà l’image que Beethoven avait laissé à son jeune ami Julius Benedict.

Et voilà, en une phrase, l’idée de ce spectacle: Les Lettres, l’interprétation de Bethoveen et la Musique. Les deux arts qui se confondent.

Sur scène: deux interprètes. Alexandre Païta, l’acteur, Annalisa Stagliano, la pianiste-concertiste. Soutenu par un choix sonates à l’instrument, l’acteur devient Beethoven. Il se raconte au public, se confie. Par sa correspondance, il nous fait voyager dans ses souvenirs intimes.

Alexandre Païta devient Beethoven. Lui, plus que quiconque, se sert des mots comme des notes de musique. Il interprète son texte comme une partition musicale. Fils d’un chef d’orchestre légendaire qui bouleversait par ses interprétations beethovéniennes, en écoutant ce spectacle, il devient certain que cet amour de la musique se soit transmis par le sang.

Alexandre Païta nous propose un Beethoven charnel, telle qu’il a été, une main posée sur le livre, l’autre sur l’instrument.

A travers cette union de la musique et des lettres s’effacent les frontières entre Théâtre et Musique, entre Acteur et Musicien, dans un hommage à l’homme et à son oeuvre.

Théâtre des Grottes Rue Louis-FAVRE 43, 1201 Genève Genève http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grottes/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:30:00+01:00

2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:30:00+01:00

Compagnie Alexandre Paita