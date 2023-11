Alexandre Païta présente « ANTERO Q » d’Ana Rocha Théâtre des Grottes Genève, 1 décembre 2023, Genève.

Le tourbillon de l’amour et de la maladie tourne autour de la vie d’un poète du XIX siècle, Antero Q. La pièce en quatre actes est bâtie sur trois axes autour de ce fascinant personnage : l’amour avec Nelly, la politique avec Blanqui et, avec Charcot, la recherche désespérée de santé. La baronne, le radical et le médecin orbitent autour du poète. Le corps et l’esprit du poète rendaient son âme en souffrance silencieuse mais le stoïque Antero se dissimulait derrière des masques qui sont comme les épais rideaux qui cachent la scène du théâtre.

Influencé par le pessimisme de Schopenhauer, cet intellectuel portugais très impétueux dans sa jeunesse a eu son intellect et son âme assombris avec l’âge. Dans sa maturité, Antero Q commença à exprimer des façons renfermées qui sont devenues inexplicables pour ses amis, qui le voyaient découragé, solitaire, abattu et étendu sur son lit.

Torturé par des problèmes de santé qui persistaient depuis des années, Antero va consulter le médecin Charcot et le diagnostic du médecin a été: « vous avez une maladie de femme transporté dans un corps d’homme ». Après la consultation, Antero rencontre à Paris le révolutionnaire Blanqui et lui dit : « Soyons révolutionnaires patients et obstinés mas jamais terroristes ». Entre-temps, le coup de foudre avec la mystérieuse baronne Nelly a eu des conséquences imprévisibles sur son esprit et il a même envisagé le suicide pour sortir de son impasse.

Sans le consentement de la République, Jules César a franchi le fleuve Rubicon avec son armée et la guerre s’est déclaré. « Les dés sont jetés » a-t-il commenté. Après une longue carrière journalistique, ma traversée du Rubicon a été la publication de deux pièces de théâtre fruits de longues recherches: L’Origine du Monde en 2017 et ‘Antero Q’ en 2019. Dans « Antero Q », je me suis imaginé entremetteuse des trois fantômes qui hantaient le poète portugais et, dans un texte dramatique loin des études académiques, je les eus mis en dialogue frénétique avec Antero, mettant en relief un mystérieux épisode amoureux, l’idylle d’un homme considéré comme un saint, un poète métaphysique et idéaliste, considéré comme bien loin du terrain des passions amoureuses, de la sexualité et des conflits humains.

