Théâtre « une heure et demie de retard » Théâtre des Grottes Genève
16 – 26 novembre
Normal 25.- réduit 18.-
Décor et accessoires: Mirko Belfanti

Régie : Claude Videau

Affiche et flyers : Karine Ruch

Artiste peintre: Catherine Bangerter

Les tableaux seront en expo/vente tout au long des représentations. Personnages

PIERRE

LAURENCE

Résumé

Pierre et Laurence sont invités à dîner. Rien de plus banal. Mais au moment de partir, Laurence a besoin de parler… Ça tombe mal, c'est un dîner important. Rien à faire, Laurence est bien décidée à dire ce qu'elle a sur le cœur. Pierre lui laisse 5 minutes… Ça ne sera pas suffisant. 30 ans de vie commune, ça vaut bien une heure et demie de retard. Un remerciement particulier à Celtia Concha pour son œil extérieur, à notre Graphiste Karine Ruche pour son accompagnement et sa créativité.
Théâtre des Grottes Rue Louis-FAVRE 43, 1201 Genève

