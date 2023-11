Je l’ai trouvé par hasard Théâtre des Grottes Genève, 11 novembre 2023, Genève.

Je l’ai trouvé par hasard 11 et 12 novembre Théâtre des Grottes 10 CHF (réduit) – 20CHF (normal) – 30 CHF (soutien)

Un pianiste et une chanteuse vous emmènent au cœur d’une passion amoureuse, échauffant les cœurs et les zygomatiques. Brouillant les pistes du récital lyrique, ce spectacle atypique, mêlant le théâtre et la musique, vous fait vivre un moment intense et fragile où le couple est mis à l’épreuve. C’est drôle, tendre, triste, varié.

Au programme musical Kurt Weill, Poulenc, Satie, Piazzolla, Cole Porter, Offenbach, Bizet et Joseph Kosma. Textes Xavier Durringer

Théâtre des Grottes Rue Louis-FAVRE 43, 1201 Genève Genève 8973 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grottes/

2023-11-11T20:00:00+01:00 – 2023-11-11T21:15:00+01:00

2023-11-12T17:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:15:00+01:00

Ensemble Caravelle