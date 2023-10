Conférence » Bien se nourrir demain : vers une autonomie alimentaire des villes » Théâtre des Grands Enfants Conférence » Bien se nourrir demain : vers une autonomie alimentaire des villes » Théâtre des Grands Enfants, 13 octobre 2023, . Conférence » Bien se nourrir demain : vers une autonomie alimentaire des villes » Vendredi 13 octobre, 02h00 Théâtre des Grands Enfants Dans le cadre de la 3ème édition de la Journée Santé Environnementale Prévention (JSEP), la Ville de Cugnaux a l’honneur de recevoir Monsieur Marc DUFUMIER, expert en agroécologie de renommée internationale, qui interviendra sur le thème: » Bien se nourrir demain: vers une autonomie alimentaire des villes ». Marc DUFUMIER est professeur honoraire à AgroParisTech, Président de la fondation René Dumont, membre du comité scientifique pour la nature et l’homme. Il a été Président de Commerce équitable France. Vous vous intéressez au bien manger, à la qualité de notre alimentation ? Vous vous questionnez sur l’adaptation de la production de notre alimentation en lien avec le réchauffement climatique ou sur l’importance de notre souveraineté alimentaire ? Vous êtes sensibles au respect de la terre et de la nature ?

Alors cette conférence est faite pour vous et nous vous attendons nombreux ! Théâtre des Grands Enfants Théâtre des Grands Enfants, Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T02:00:00+02:00 – 2023-10-14T01:59:59+02:00

2023-10-13T02:00:00+02:00 – 2023-10-14T01:59:59+02:00 Détails Autres Lieu Théâtre des Grands Enfants Adresse Théâtre des Grands Enfants, Cugnaux Lieu Ville Théâtre des Grands Enfants latitude longitude 43.536117;1.348312

Théâtre des Grands Enfants https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//