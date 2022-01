Théâtre : des gommages corporels L’Ancre des Mots Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

le samedi 5 mars à L’Ancre des Mots

Au centre de thalassothérapie et chirurgie esthétique Saint-Simon, de réputation nationale, la jet-set côtoie régulièrement de parfaits inconnus. Le cadre est idyllique pour se ressourcer, tout ici est mis en place pour une détente optimale. Jusqu’au jour où, un incident technique va bouleverser la zen attitude du personnel. Comédie de Jean-Marie Dupré **Des gommages corporels** interprétée par huit comédiens des Calamars endiablés de Pléneuf-Val-André. Pièce de théâtre jouée au profit de la SNSM à l’Ancre des Mots samedi 5 mars 2020 2 séances, à 17h00 et à 21h00. 6 € – gratuit moins de 12 ans

par les Calamars endiablés au profit de la SNSM L'Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy

