PRINCESSE CZARDAS THEATRE DES FEUILLANTS Dijon, 14 janvier 2024, Dijon.

Emmerich Kálmán est l’un des plus grands compositeurs hongrois. Il crée Princesse Czardas en 1915 à Vienne au Johann Strauss Theater d’après un livret de Leo Stein et Béla Jenbach.L’Atelier Lyrique de Bourgogne propose une mise en scène traditionnelle de cette opérette viennoise avec chœurs, ballet et orchestre. Les décors et costumes d’époque nous plongent dans l’univers des pays de l’Est et de leurs majestueux palais.L ‘action de Princesse Czardas se déroule au début du xxe siècle à Budapest et Vienne.Le Prince Edwin de Liebensdorf est amoureux de Sylva Maresco, une belle et séduisante chanteuse de music-hall surnommée la Princesse Czardas et qui fait courir tout Budapest. Pour mettre fin à l’idylle qui la lie au Prince, Sylva Maresco a décidé d ‘entreprendre une tournée aux Amériques. Afin de retenir près de lui la femme qu’il aime, Edwin, par-devant notaire, s’engage à épouser la Princesse Czardas au cours des deux mois à venir. Mais le Prince Léopold-Marie de Liebensdorf ne veut point de mésalliance pour son fils. Il envoie, à Budapest, son frère, le Colonel von Rohndorf pour qu’il ramène Edwin à Vienne. D’autre part, le Prince fait annoncer les fiançailles d ‘Edwin et de la Comtesse Stasi. Le Comte Boni Kansciano, ami du jeune Prince et, lui aussi, épris de Sylva s’empresse de lui montrer le faire-part des fiançailles. Désemparée et croyant à une trahison de son amoureux, Sylva part aussitôt avec Boni …

Tarif : 17.00 – 46.50 euros.

Début : 2024-01-14 à 15:00

THEATRE DES FEUILLANTS 9 RUE CONDORCET 21000 Dijon 21