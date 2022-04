Théâtre des familles Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Théâtre des familles

Maison de quartier de Porchefontaine, le vendredi 15 avril



Ça vous dit d’inverser les rôles et de sortir des étiquettes imposées ? Cet atelier va vous permettre de vous re-découvrir en famille, de jouer du quotidien et de relativiser. Venez prendre un temps pour rire et vous défouler ensemble, dans le respect et la bienveillance ! Au programme : impros, échanges & rigolades. L’évènement sera encadré par Etienne et Tsolinée, deux professeurs de théâtre qui seront là pour vous guider durant l’atelier.

Atelier d'improvisation sur le thème d'"Alice au pays des merveilles". La séance est encadrée par deux professeurs de théâtre.

2022-04-15T18:30:00 2022-04-15T20:00:00

