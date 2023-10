Zoé Théâtre des Deux Rives Charenton-le-Pont, 15 mars 2024, Charenton-le-Pont.

Zoé Vendredi 15 mars 2024, 20h30 Théâtre des Deux Rives

C’est l’histoire de Zoé, fille unique d’un couple de comédiens. Son père souffre de « troubles maniaco-dépressifs », autrement dit de « bipolarité ». Zoé a 8 ans, puis 11 ans, puis 15 ans, et grandit avec les phases up and down de son père, entre terreur et merveilles. Elle-même n’existe qu’en tant qu’image de son père : elle est un « enfant-miroir ». Son copain de classe, Victor, et plusieurs personnages tiers comme le psy ou le directeur de l’école, apportent un souffle extérieur dans ce huis-clos étouffant. C’est avec Victor que Zoé peut voir le monde autrement, prendre conscience de ce qu’elle vit, et commencer à s’émanciper…

Théâtre des Deux Rives 48 rue de Paris 94220 Charenton-Le-Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « idiomecanictheatre@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

Alice de Jan Svankmajer