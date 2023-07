LA FEMME N’EXISTE PLUS Théâtre des Deux Rives Charenton-le-Pont, 18 janvier 2024, Charenton-le-Pont.

LA FEMME N’EXISTE PLUS Jeudi 18 janvier 2024, 20h30 Théâtre des Deux Rives Billetterie : tarifs pro et invitations

Une comédie féministe aux personnages inspirés de grandes figures féminines qui mêle fiction dystopique et humour.

Dans un futur proche, par la voie des urnes et quelques manigances, la dictature patriarcale est enfin passée du fantasme aux actes. Cependant, certaines femmes sont entrées en résistance. Françoise, Ava, Simone et Delphine, réfugiées dans un tunnel d’égout qu’elles ont aménagé en planque, entendent bien libérer les femmes d’une exploitation qui enchaîne tout autant les hommes.

Mais elles cachent aussi un secret, dont la révélation ne tardera pas à bouleverser encore un peu plus la situation.

présentation théâtre de charenton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-18T20:30:00+01:00 – 2024-01-18T22:00:00+01:00

