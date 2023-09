My dinner with André Théâtre des Deux Rives Charenton-le-Pont, 2 décembre 2023, Charenton-le-Pont.

My dinner with André Samedi 2 décembre, 20h30 Théâtre des Deux Rives Sur réservation

My dinner with André est un film de Louis Malle sorti en 1981, écrit par et avec Wallace Shawn et André Gregory. Les deux acteurs jouent leur propre personnage en conversation au cours d’un repas dans un restaurant de Manhattan. Wallace est un auteur de théâtre qui ne connait pas le succès et André est un metteur en scène d’avant-garde qui a eu son heure de gloire dans les années 70 avant d’arrêter brutalement sa carrière. Les deux amis ne se sont pas vus depuis des années et reprennent contact à l’occasion de ce dîner.

Rallumer la flamme du fourneau humain

Le texte de Wallace Shawn et André Gregory est d’une actualité inouïe. Écrit en 1979, il décrit par le menu les modes de vie (ou plutôt de non-vie), les insensibilités, les déconnexions à nous et aux autres, qui aujourd’hui sont devenus la norme. Ces glissements que Kafka avait pressentis au début du siècle précédent et qui avaient pris un essor nouveau à la fin des années 70 sont aujourd’hui arrivés à maturité : l’endormissement des consciences, la transformation de l’humain en animal passif, la disparition de l’émerveillement, le sujet devenu objet et son corolaire l’avènement d’un monde aberrant et malheureux.

On pourrait à l’infini mettre des mots terribles sur ces glissements qui ont conduit à la passivité et la vie malheureuse, pour soi-même et pour les autres. Seulement voilà, ce texte qui est une façon de diagnostic, est dans le même temps un fantastique antidote au poison, une recette épicurienne, une posologie salvatrice. Un manifeste, dans le fond comme dans la forme, pour un théâtre qui nous reconnecte à la réalité, à nous-mêmes et aux autres, qui nous fasse vivre l’expérience charnelle et gastronomique de la pensée, qui rallume la flamme du fourneau humain.

avec Fabrice Pierre, Nicolas Liautard et Magalie Nadaud

lumières, image Christophe Battarel

production Robert de profil / coréalisation Théâtre Dunois

Théâtre des Deux Rives 48 rue de Paris 94220 Charenton-Le-Pont Charenton-le-Pont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:30:00+01:00

André Grégory Wallace Shawn

Christophe Battarel