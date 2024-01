Y’A DU MACRON À SE FAIRE ! THEATRE DES DEUX ANES Paris, 2 mars 2024, Paris.

Y A DU MACRON À SE FAIREQue ce soit pour celles et ceux qui l’adorent comme pour celles et ceux qui le détestent, il y a vraiment du Macron à se faire !Un spectacle fédérateur à l’intention des pour et des contre qui offre enfin une majorité à celui qui en cherche désespérément une.Auteurs : JACQUES MAILHOTGenre : REVUE CHANSONNIERS SATIRE POLITIQUEDurée : 1H30

Tarif : 49.50 – 53.90 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

THEATRE DES DEUX ANES 100 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75