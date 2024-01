ABSOLUTELY GAYLIRIOUS THEATRE DES DEUX ANES Paris, 12 février 2024, Paris.

ABSOLUTELY GAYLIRIOUSAbsolutely Gaylirious célèbre l’humour LGBT , sous toutes ses formes ! Une soirée de fête et de grand délire, où les barrières des différences volent en éclat, avec un seul objectif : le rire !Depuis cinq ans, les plateaux d’humour Absolutely mettent en lumière la nouvelle génération du rire, tous styles et âges confondus. Des spectacles éclectiques, où l’humour noir côtoie le stand-up, la magie, et les sketchs à personnages…Présenté par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm.Au programme :- LOLLA WESH et son Stand Up Drag…- FRANÇOIS MALLET et ses personnages sensiblement fêlés…- JEREMY JAMES, le Billy Elliot de l’humour, de retour sur scène…- PATRICK ADLER, plus que jamais No Filter …- DENISE, la décadence et l’irrévérence incarnée !

Tarif : 13.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-02-12 à 20:00

THEATRE DES DEUX ANES 100 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75