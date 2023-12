ABSOLUTELY INCORRECT THEATRE DES DEUX ANES Paris, 22 janvier 2024, Paris.

ABSOLUTELY INCORRECT Absolutely Incorrect réunit sur scène la crème de l’humour politique, incisif et mordant! Une soirée politiquement incorrecte où se côtoient le rire corrosif, irrévérencieux, et, pourquoi pas engagé.Un humour libérateur et sans tabou sur des thèmes qui interpellent, savoureux et piquants à la fois.Depuis cinq ans, les plateaux d’humour Absolutely sont devenus incontournables et mettent en lumière les humoristes les plus doués de leurs générations, tous styles et âges confondus.Distribution séance du 22-01-24 : Madame Meuf, Alexis Tramoni, Antoine Peyron, Yann JametPrésenté par Christophe Combarieu et Mathieu Wilhelm.Genre : Humour Politique

Tarif : 13.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-01-22 à 20:00

THEATRE DES DEUX ANES 100 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75