CHANSONS STRATOSPHERIQUES THEATRE DES DEUX ANES Paris, 1 octobre 2023, Paris.

Tarif : 22 à 27.5 euros.

CHANSONS STRATOSPHERIQUES C’est dans un univers burlesque et fantasque que nous embarque ce duo déjanté. Il fait de l’écriture de chansons théâtralisées, humoristiques et satiriques sa marque de fabrique.Un artisto-mégalo prêt à tout pour réussir, une prostituée espérant devenir chanteuse dans les couloirs du métro, un taxidermiste rêvant d’un amour improbable avec une violoniste, …Venir voir BARTOC, c’est plonger au cœur d’histoires singulières et surprenantes.Venir écouter BARTOC, c’est aller à la rencontre de la musique classique et de la chanson.Alors, bouclez votre ceinture, mettez votre masque à oxygène et préparez-vous pour un voyage insolite en direction de la stratosphère.Turbulences garanties !Piano-Chant: Aline PELLETIER / Chant: David BARRAL / Lumières: Julien MABIRE Costumes: Efti CIANKO / Mise en scène: David BARRAL et Aline PELLETIER Soutien à la mise en scène: François MARTEL / Crédit photos: Louis-Xavier COLASDurée : 1h20

Ligne 2 : Stations Pigalle, Blanche et Place de ClichyLigne 12 : Station PigalleLigne 13 : Place de Clichy Lignes 80, 95, 74

THEATRE DES DEUX ANES

100 BOULEVARD DE CLICHY Paris 75018

