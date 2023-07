Edith B. Avant-hier soir je n’avais pas envie d’aller me coucher Théâtre des Déchargeurs Paris Catégorie d’Évènement: Paris Edith B. Avant-hier soir je n’avais pas envie d’aller me coucher Théâtre des Déchargeurs Paris, 2 octobre 2023, Paris. Edith B. Avant-hier soir je n’avais pas envie d’aller me coucher 2 octobre – 21 novembre Théâtre des Déchargeurs Billetterie du théâtre : tarif pro et invitation Edith B. n’est ni un récit de vie, ni une confession, mais la pensée obsessionnelle d’une femme qui est là et intervient. Une pensée fragmentée, faite de silences et de ruptures. Une pensée qui s’interroge, avec l’ironie douce et rageuse des grands mélancoliques, sur le rapport de l’art à la vie, sur la dénaturation du langage, sur la comédie mondaine…

Seule en scène, dans un dispositif proche de l'installation, Edith Baldy donne vie à son clochard céleste.

Théâtre des Déchargeurs
3 Rue des Déchargeurs, 75001 Paris

2 octobre – 21 novembre

Catégorie d'Évènement: Paris

