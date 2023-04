Un Bon Petit Soldat Théâtre des Déchargeurs, 28 mai 2023, Paris.

Un Bon Petit Soldat 28 mai – 20 juin Théâtre des Déchargeurs Plein tarif 24,00€ Tarif réduit 15,00€ Tarif abonné 12,00€ Tarif – de 27 ans 10,00€ Tarif accompagnant abonné 15,00€

Un Bon Petit Soldat nous fait entrer dans la tête de Karim, un jeune français d’origine maghrébine qui nous emmène avec lui un 24 décembre dans le métro parisien, où il doit faire un attentat suicide. Il n’a pas trouvé sa place dans la société française. Entraîné par son frère, il a embrassé le djihadisme. Mais il n’y a pas vraiment trouvé sa place non plus. Karim se pose des questions. Et la pièce nous pousse, nous spectateurs, à nous en poser aussi.

Théâtre des Déchargeurs 3 Rue des Déchargeurs, 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T19:00:00+02:00 – 2023-05-28T20:30:00+02:00

2023-06-20T19:00:00+02:00 – 2023-06-20T20:30:00+02:00

Théo Baribaud